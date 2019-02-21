Forum Erzurum Ziyaretçileri Aşk Dolu Bir Hafta Sonu Geçirdi

Kaynak: İHA

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum'un Sevgililer Günü sürprizleri hafta sonuna damgasını vurdu.Aşkım Kapışmak'ın keyifli söyleşisine katılan, 17 Şubat'ta Retrobüs'ün canlı performansıyla coşan misafirler Forum Erzurum'un sürprizleriyle aşk dolu bir hafta sonu geçirdi. Birbirinden keyifli etkinlikleri ve kazançlı kampanyalarıyla dikkat çeken Forum Erzurum, 16-17 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri ziyaretçilerine benzersiz bir Sevgililer Günü programı yaşattı.Forum Erzurum'da gerçekleştirilen söyleşide, ünlü yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak hayranlarıyla buluştu. İlişkiler ve aşk konusunda merak edilen pek çok soruyu yanıtlayan Kapışmak, Forum Erzurum misafirleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Forum Erzurum ziyaretçileri Retrobüs konseriyle coştu. Sevdikleriyle konseri izleyen misafirler, pek çok şarkıyı Retrobüs'le beraber söyledi. - ERZURUM