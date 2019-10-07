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Forum Kayseri'ye 2 ödül birden

Multi Türkiye portföyündeki Forum Kayseri, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC'nin düzenlediği Solal Pazarlama Ödülleri'nde iki kategoride ödülün sahibi oldu.

07.10.2019 15:22Forum Kayseri'ye 2 ödül birden
Multi Türkiye portföyündeki Forum Kayseri, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC'nin düzenlediği Solal Pazarlama Ödülleri'nde iki kategoride ödülün sahibi oldu.

Bölge halkının eğlence ve alışveriş merkezi Forum Kayseri, sektörün Oscar'ları olarak kabul edilen Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC'nin düzenlediği Solal Pazarlama Ödülleri'nde iki farklı kategoride ödül alarak yeni bir başarıya imza attı. 25 Eylül gecesi İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ödül töreninde, Forum Kayseri'nin Türk Futbol liginin resmi yayın haklarına sahip Bein Medya ile işbirliği yaparak müşterilerine belirli bir alışveriş karşılığı haftalık maç paketleri hediye ederek bir ilke imza attığı "Forum Süper Lig" projesi ile "Satış ve Ziyaretçi Trafiği Yükseltme Aktivasyonu" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Aynı gecede, yarışmanın Halkla İlişkiler kategorisinde Anneler Günün'de Forum Kayseri'nin avm yönetimini annelere bıraktığı 'AVM'leri Anneler Yönetirse' projesi yine beğeniyle karşılandı ve gecede onur ödülü'nün sahibi oldu. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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