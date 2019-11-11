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Forum Magnesia Atatürk'ü marşlarla andı

Manisa'nın en önemli buluşma noktalarından olan Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel program düzenledi.

11.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:44Forum Magnesia Atatürk'ü marşlarla andı
'nın en önemli buluşma noktalarından olan Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel program düzenledi. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Ambrossia Acapella Çoksesli Korosu'nun verdiği dinleti vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Forum Magnesia AVM'nin 10 Kasım günü düzenlediği organizasyonunda Ambrossia Acapella Çoksesli Korosu, İzmir Marşı ve Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler konsere büyük ilgi gösterirken, duygusal anlar da yaşandı. Saat 15.00'da başlayan dinleti ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Alışveriş merkezinin misafirleri, başarılı performanslarından dolayı yetenekli öğrencileri uzun süre alkışladı. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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