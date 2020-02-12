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Forum Magnesia'dan 14 Şubat kampanyası

Manisa'nın çekim merkezi Forum Magnesia, Sevgililer Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçilerine konsept fotoğraf ve video çekimi hediye ediyor.

12.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:26Forum Magnesia'dan 14 Şubat kampanyası
'nın çekim merkezi Forum Magnesia, Sevgililer Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçilerine konsept fotoğraf ve çekimi hediye ediyor.

Ziyaretçilerine yıl boyu keyifli ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunan Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Gününü ziyaretçileriyle "Aşkımızın Hatırası" ile fotoğraf ve video çekimi ile birbirinden farklı hediyeler ile kutlayacak. Forum Magnesia Alışveriş Merkezi; 12 Şubat Çarşamba günü başlayacak "Aşkımızın Hatırası" isimli kampanyada aynı gün içerisinde tek fiş ve faturada 150 TL üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere konsept fotoğraf çekimi, 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiye video çekimi hediye edecek. 12,13 ve 14 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek kampanya ile Sevgililer Günü özel bir hediyeyle taçlanacak. Öte yandan kampanya kapsamında ziyaretçiler kupa, şal, yastık ve birbirinden farklı hediye çekinin sahibi olacak. Alışveriş merkezi yönetimi Sevgililer Günü alışverişinin yoğun olduğu bu günlerde hem alışveriş yapıp hem hediye kazanmak tüm Manisalıları Forum Magnesia'ya davet etti. - MANİSA

Sevgililer Günü, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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