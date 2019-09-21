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Forum Magnesia kahve severlerin buluşma noktası olacak

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi dünyaca ünlü sevilen kahve firmasını bünyesine katarak Manisalılarla buluşturdu.

21.09.2019 10:07Forum Magnesia kahve severlerin buluşma noktası olacak
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi dünyaca ünlü sevilen kahve firmasını bünyesine katarak Manisalılarla buluşturdu.

Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde şubesi bulunan Starbucks, Manisa'daki ilk şubesini Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde açtı. Özellikle çalışan kesim tarafından oldukça tercih edilen kahve firması sabah 08.00'dan kahveseverlere hizmet verecek. Sabah işe giderken kahve içmek isteyen vatandaşlar alışveriş merkezinin dış kısmından giriş yaparak kahvelerini alabilecek. - MANİSA

Starbucks, Türkiye, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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