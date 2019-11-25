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Forvetler attı Velimeşe kazadı

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, sahasında Niğde Anadolu'yu ilk yarıda Sinan Uzun ikinci yarıda ise Onat Kutay Kurt'un attığı gollerle 2-0 yenerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.

25.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:32Forvetler attı Velimeşe kazadı
2. Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, sahasında Anadolu'yu ilk yarıda Sinan Uzun ikinci yarıda ise Onat Kutay Kurt'un attığı gollerle 2-0 yenerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Niğde Anadolu karşısında forvet oyuncularının kazandırdığı gollerle sonuca giden Ergene Velimeşespor 14 maç sonunda elde ettiği 17 puanla 18 takımlı grubun 11. Sırasında yer alıyor.

Gelecek hafta deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan Ergene Velimeşespor, ilk yarının evindeki son maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor takımını konuk edecek. Ergene ekibi için ilk yarı deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor mücadelesiyle sona erecek. - TEKİRDAĞ

Türkiye, Futbol, Niğde, Spor

Kaynak: İHA

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