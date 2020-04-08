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Forza Mobile Geliyor, Forza Street Çıkış Tarihi Duyuruldu

Konsoldaki en iyi araba yarışı oyunu Forza çok yakında mobil cihazlarda da oynanabilir olacak. Oyunun yapımcısı Redmond, Forza Street çıkış tarihini duyurdu.

08.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:51
Forza Mobile Geliyor, Forza Street Çıkış Tarihi Duyuruldu
Konsoldaki en iyi araba yarışı oyunu Forza çok yakında mobil cihazlarda da oynanabilir olacak. Oyunun yapımcısı Redmond, Forza Street çıkış tarihini duyurdu.

Xbox oyun konsolunda en çok oynanan araba yarışı oyunu Forza, mobil platforma Forza Street olarak çıkış yapacak. Microsoft , bu yılın başlarında Forza Street'in Android'e geleceğini duyurmuştu. Şimdi Redmond şirketi, popüler serinin akıllı telefonlarda oynanabilecek ilk versiyonu olacak Forza Street'in çıkış tarihini paylaştı. Arcade araba yarışı oyunu, Android ve iOS'e eş zamanlı olarak (5 Mayıs) çıkış yapacak. 5 Mayıs - 5 Haziran arasında oyunu oynayan herkese Founder's Pack adında bir paket verilecek. Bu paket, 2017 Ford GT'nin yanı sıra oyun içi krediler ve altın içerecek.

Microsoft, Forza Street'in Xbox Live oturum açma ve çapraz kayıt işlevini destekleyeceğini de doğruladı. Çapraz kayıt özelliği oyunculara araba koleksiyonlarını PC'den taşıma imkanı verecek.

Forza Street, öncüleri gibi bir yarış oyunundan daha çok hızlı etkinlik deneyimi sunacak. Oyuncular arabanın kontrolünü ele alamayacak; fren yapma, hızlanma, nitro kullanma gibi ekrandaki talimatları takip ederek yarışları tamamlayacak gibi görünüyor. Diğer bir deyişle gerçek yarış oyunu bekleyenler için Forza Street hayal kırıklığı olabilir.

Forza Street Short Trailer

Hit the road for the chance to add up to five unique McLaren cars to your collection. The event will be running until the 23rd of September; see you on the streets!
Forza Street paylaştı: 22 Ağustos 2019 Perşembe

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Microsoft, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Forza Mobile Geliyor, Forza Street Çıkış Tarihi Duyuruldu - Haberler

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