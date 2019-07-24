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Foseptiğe düşen ayı kurtarıldı

BOLU'da, tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesiyle itfaiye ekiplerince çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak kurtarıldı.

24.07.2019 15:53 Foseptiğe düşen ayı kurtarıldı


BOLU'da, tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesiyle itfaiye ekiplerince çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak kurtarıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Demirciler köyü Çam mevkisindeki tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikteki foseptiğe düşen ayıyı fark eden çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İş makinesi ayının içinde bulunduğu çukurun üzerindeki malzemeleri kaldırdı. İtfaiye ekipleri de ayının düştüğü çukura tırmanması için kereste koydu. Ayı, keresteye tırmanarak bulunduğu çukurdan çıkmayı başardı. Daha sonra tellerin üzerinden atlayan ayı, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

- Bolu

İtfaiye, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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