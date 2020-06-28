Foseptiğe düşen keçiyi itfaiyeciler kurtardı

Foseptiğe düşen keçiyi itfaiyeciler kurtardıBursa'nın Yenişehir ilçesinde foseptiğe düşen keçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

28.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:02
Foseptiğe düşen keçiyi itfaiyeciler kurtardı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde foseptiğe düşen keçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Keçi kurtarma operasyonu, amatör kamerayla kaydedildi. Yenişehir'e bağlı Gündoğan Mahallesi'nde dün Nurettin Yongacı'ya ait keçi, bulunduğu araziden kaçtı. Keçiyi arayan Yongacı, gelen sesler üzerine foseptiğe düştüğünü fark etti. Keçiyi çıkaramayan Yongacı, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, keçiyi çukurdan çıkardı. Keçi kurtarma operasyonu ise amatör kamerayla anbean kaydedildi. Foseptiğe düşen keçiyi itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, İtfaiye, Bursa, Güncel, Haber

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