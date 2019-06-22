22.06.2019 16:03
Haberler » Güncel » Haber

Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

VAN'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Hafizeye Mahallesi'nde rögar kapağı açık bırakılan foseptikten köpek havlaması duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, el feneriyle çukura bakınca 1 aylık 3 yavru köpeği gördü. 3 metre derinliğindeki çukuruna bellerine ip bağlayıp merdivenle inen ekipler, 3 yavru köpeği, 1,5 saatlik çalışmayla kurtardı. Ekipler, ölümden kurtardıkları yavru köpeklere su ve yiyecek verdi. Yavru köpekler, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na gönderildi.


- Van
Kaynak: DHA
İtfaiye , Başkale , Van , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:51 Çeşme'de sakız ağaçlarından hasat zamanı/ Ek fotoğraflar
16:51 ANTALYA Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat
16:50 Araç motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
16:50 Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu
16:50 Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle halı saha yaptı
16:50 Yozgat'ta çocuklar kendi halı sahalarını yaptı
16:50 Anadolu Efes, Brock Motum'a teşekkür etti