Foseptik Çukur Yerine Yeni Altyapı Döşeniyor

ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen arıza bildirimleri kapsamında Hatay genelinde müdahale çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, fosseptik çukur kullanılan bölgelerin yeni altyapıya kavuşarak sorunların giderilmesini hedefliyor.

Hassa ilçesinde bulunan askeri birlikten gelen şikâyete müdahale eden HATSU ekipleri, tıkanan bölgede bulunan fosseptik çukuru yerine 200'lük koruge borular ile 12 metre yeni hat döşeme çalışmasının ardından bağlantıların yapılması ile tıkanıklık sorunlarının giderilmesini sağladı.

Kaynak: Bültenler