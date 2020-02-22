Haberler » Güncel » Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı - Haber

Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

22.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:14Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

MUĞLA'nın ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde yaşayan Bekir Kanat, itfaiye ekiplerini arayarak köpeklerinin foseptik çukuruna düştüğünü ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan yaklaşık 1,5 metrelik çukurun içerisine giren bir itfaiye görevlisi, 5 yavru köpeği kurtararak sahibi Kanat'a teslim etti.

Kanat, köpeğini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.



Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 21:53:39