Haberler » 3. Sayfa » Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı - Haberler

Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı

Iğdır'da 17 Temmuz 2016 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Selahattin Karakuş'a ait olduğu düşünülen kemikler, foseptik çukurundan çıktı. Olay sonrası gözaltına alınan Karakuş'un ağabeyi B.K. ile yengesi M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:47 Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı

'da 3 yıl önce kaybolan Selahattin Karakuş'un ölümü ile ilgili B.K. ve M.K. isimli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Gaziler köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Selahattin Karakuş (36), 17 Temmuz 2016 tarihinden beri kayıptı. Kendisinden alamayan ailesi olayı jandarmaya bildirdi.

AĞABEY VE YENGE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde ikamet eden ağabeyi B.K.'nin ev ve eklentilerinde inceleme yapıldı. Yapılan arama sonucu evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunda insan kemiklerine rastlanmış ve Selahattin Karakuş'un ağabeyi B.K. ile yengesi M.K. gözaltına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde yapılan mahkeme sonucu şüpheli ağabey ve yenge tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE BABADAN KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Selahattin Karakuş'un ağabeyinin evinin arkasında bulunan foseptik çukurunda bulunan kemiklerin kime ait olduğunun tespit edilmesi için, Karakuş'un anne ve babası sabah köyden ambulans ile alınarak kan örneği alınması için Tuzluca Devlet Hastanesine götürüldü.

DNA TESTİ SONUCU BEKLENİYOR

Bulunan kemiklerin 3 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Selahattin Karakuş'a ait olup olmadığının kesin sonucu yapılacak olan DNA testi ile ortaya çıkacak.


Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:44   Hogan görüşmesinde 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi' vurgusu - Haberler
15:38   Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
15:35   TİGAD, İhlas Haber Ajansı ekibiyle bir araya geldi - Haberler
15:34   AK Parti'li Yediyıldız: "Ordu, istihdamda en üst seviyeye ulaşacak" - Haberler
15:29   Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı - Haberler
14:59   Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti - Haberler
14:47   Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı - Haberler
14:26   Balat'ta işine giden kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haberler
14:26   Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı - Haberler
20.12.2019 15:47:37