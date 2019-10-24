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Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde foseptik kuyusuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

24.10.2019 21:00Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde foseptik kuyusuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Yeniköy Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2,5 yaşındaki M.E.G. isimli çocuk evlerinin yakınında bulunan foseptik kuyusuna düştü. Küçük çocuğun kuyuya düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu M.E.G. düştüğü kuyudan çıkarıldı. Ağır yaralanan küçük çocuk Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.G, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Yeniköy, Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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