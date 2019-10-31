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Fosforoğlu'ndan "Kan Bağışlaki Can Yaşasın" kampanyasına destek

Sanatçı Seren Fosforoğlu, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının Kızılay Haftası dolayısıyla başlattığı "Kan Bağışla ki Can Yaşasın" kampanyasına destek oldu.

31.10.2019 18:07
Sanatçı Seren Fosforoğlu, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının Kızılay Haftası dolayısıyla başlattığı "Kan Bağışla ki Can Yaşasın" kampanyasına destek oldu.
Usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kızı tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ziyareti sırasında öğrendiği "Kan Bağışla ki Can Yaşasın" kampanyasına destek vermek istedi. AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan Kızılay kan bağış standına gelen Fosforoğlu, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.
Fosforoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek bu konuda öncü olmak gerektiğini söyledi. Kaya'yı ziyaretinde öğrendiği kampanyaya destek vermek istediğini belirten Fosforoğlu, annesinin rahatsızlığı sırasında kan bulmakta çok zorlandığını ve o zaman da kan bağışında bulunduğunu anlattı.
Herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Fosforoğlu, "Kan Bağışla ki Can Yaşasın." sloganını dillendirdi.
Fosforoğlu'ndan

Kızılay Haftası, AK Parti, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA


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