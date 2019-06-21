21.06.2019 17:33
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Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü

Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde fosseptik çukuruna düşerek ağır yaralanan otel işçisi tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra yaşamını kaybetti.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde fosseptik çukuruna düşerek ağır yaralanan otel işçisi tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra yaşamını kaybetti.

Olay, 10 Haziran'da Avsallar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Fahri Er bir anlık dalgınlık sonucu fosseptik çukuruna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Er'i özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Er, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Er'in cansız bedeni savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Alanya , Antalya , İşçi , 3. Sayfa

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