14 Aralık 2018, 13:26
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Fosseptik Çukuruna Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı

Fosseptik Çukuruna Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı

Malatya'nın Darende ilçesinde fosseptik çukuruna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde fosseptik çukuruna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde Battal Uçar'a ait sürü mahallenin kırsalında otlarken bir koyun fosseptik çukuruna düştü.

Hayvanının çukura düştüğünü gören Uçar, Darende İtfaiye Amirliğini arayarak yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi fosseptik çukuruna düşen koyunu, çekme aparatıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Bir süredir atık suyun içinde kurtarılmayı bekleyen koyun, çıkarıldıktan sonra ayakta durmakta güçlük çekti.

Battal Uçar, itfaiye ekibine teşekkür etti.
14 Aralık 2018 Cuma 13:26