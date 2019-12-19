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Fosseptik çukurunda insan kemikleri bulundu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u arama çalışmaları kapsamında bir bahçedeki fosseptik çukuru ve etrafında yapılan kazı sonucu kemikler bulundu.

19.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:11 Fosseptik çukurunda insan kemikleri bulundu
'ın ilçesinde 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u arama çalışmaları kapsamında bir bahçedeki fosseptik çukuru ve etrafında yapılan kazı sonucu kemikler bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziler köyünde ikamet eden ve çiftçilik ile uğraşan Selahattin Karakuş'tan (36) 17 Temmuz 2016 tarihinden beri alınamıyor. Kendisinden haber alamayan ailesi Jandarmaya haber verdi. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde ikamet eden ağabeyi B.K. ve M.K. isimli çiftin ev ve eklentilerinde inceleme yapıldı. Jandarma, polis ve diğer ekiplerin katılımıyla evin bahçesinde bulunan fosseptik çukurunda yapılan aramada, bir kişinin cesedine ait kemikler bulundu. Bulunan kemiklerin 3 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Selahattin Karakuş'a ait olabileceği, kesin sonucun ise DNA testinde ortaya çıkacağı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Selahattin Karakuş'un ağabeyi B.K. ile yengesi M.K. gözaltına alındı. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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