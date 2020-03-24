Foto galeri I Sosyal medyada koronavirüsle savaşan 'kahraman' doktor ve sağlık çalışanlarına destek

Son iki ay boyunca dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 milyar insan uygulanan sokağa çıkma yasakları sebebiyle zorunlu olarak evlerinde kalırken, bu süreçte hiç kuşkusuz en çok mesai yapan meslek grubu doktorlar ve sağlık çalışanları oldu.Çin'de başta olmak üzere onlarca doktor ve hasta bakıcı, fazla mesai yapmaktan ya da enfekte olmaları sebebiyle hayatını kaybederken, sosyal medyada paylaşılan görsellerde saatlerce koruyucu maske, gözlük ve eldiven takan sağlık çalışanlarının yüzlerinde yaşanan deforme izleri de trend konular arasına girdi.

Kaynak: Euronews.com