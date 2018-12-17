"FOTOĞRAF 51" Yaşamın Sırrının Peşinde!

İnsanın yapı taşı olan DNA'nın tarihteki ilk net fotoğrafını x-ışınları ile görüntülemeyi başaran bilim insanı Rosalin Franklin ve aynı yola hayatlarını adayan bir grup bilim adamının öyküsü "Fotoğraf 51" ile tiyatro severlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Çağ Çalışkur'un, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, yazarı Anna Ziegler olan "Fotoğraf 51" Aralık ayında perdelerini açıyor.

Proje Ekibi: Elif Bekar, Aybek Aras, Selin Seber, Ecem Karaağaç, Esen Maçoro, Hakan Yasin Kirez, Kemal Derya Eşen

Oynayanlar: Funda Eryiğit (Rosalind Franklin), Cem Avnayim (Maurice Wilkins), Orçun Soytürk (Ray Gosling), Selahattin Paşalı (James Watson), Bahadır Efe (Francis Crick),

Barış Arman (Francis Crick), Korhan Soydan (Donald Caspar), , Kemal Kayaoğlu

Oyun Hakkında:

Fotoğraf 51, DNA, x-ışınları, fosfatlar ve hırslı bir yarışın ortasında 'yaşamın sırrını' bulmaya çalışan bir grup bilim insanını anlatıyor. Bunu yaparken de insanı kusurlu kılan özellikleri, denklemin parçası haline getiriyor. Mesela, bilim insanlarının çok iyi bildikleri bir şey var: Bilim ne kadar kesin değerler üzerine kurulu olsa da, onu yapan kişilerin seçimlerinden, yeteneklerinden, karakterlerinden, korkularından, hatta aşklarından bağımsız düşünülemez.

Kaynak: Bültenler