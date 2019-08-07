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Fotoğraf aşkı evlilikle sonuçlandı

Manisa Fotoğraf Derneği üyelerinden Emre Temtek ile Ayşegül Öcel, ortak tutkuları fotoğraf sayesinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı.

07.08.2019 15:49 Fotoğraf aşkı evlilikle sonuçlandı
Manisa Fotoğraf Derneği üyelerinden Emre Temtek ile Ayşegül Öcel, ortak tutkuları fotoğraf sayesinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Neriman ve Kenan Temtek çiftinin oğlu olan ve özel bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Emre Temtek ile Sevim ve Remzi Öcel çiftinin kızı olan ve Gölmarmara Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan Ayşegül Öcel, muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Hayal düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne, çiftin akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Fotoğraf tutkuları sayesinde Manisa Fotoğraf Derneğinde tanışan çift, ortak hobileri olan fotoğraf sayesinde birbirlerini daha yakından tanıma imkanı buldu. Gitmiş oldukları fotoğraf gezilerinde birbirlerini daha yakından tanıdıklarını belirten Ayşegül ve Emre çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. - MANİSA

Gölmarmara, Sekreter, Manisa, Magazin

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
NUR: Ben anlamadım şimdi bunlar kim? Haber değeri nedir? Her gün binlerce kişi evleniyor. Şaşırtıcı olan ne anlamadım gerçekten ??? Allah mesut etsin.
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