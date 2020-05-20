Fotoğraf çekerken uçuruma yuvarlanan genç kız 2 saatte kurtarıldı

Kastamonu'da fotoğraf çektiği sırada yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan genç kız, 20 kişilik ekibin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılabildi.

Fotoğraf çekerken uçuruma yuvarlanan genç kız 2 saatte kurtarıldı
20.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:46
Kastamonu'da fotoğraf çektiği sırada yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan genç kız, 20 kişilik ekibin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Kevser B., ailesiyle birlikte hava almak için dışarı çıktı. Cide'de Fener mevkisinde dolaştığı sırada fotoğraf çeken 20 yaşındaki Kevser B., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla vücudunda çok sayıda kırıklar oluşan Kevser B., 20 kişiden oluşan kurtarma ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi. Sedyeye bağlanan Kevser B., ambulansa alınarak Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kevser B. ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

100 metrelik uçuruma yuvarlanan genç kızın vücudunda kırıklar oluştuğu ve başından da darbeler aldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, kaza yerine giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Genç kızın uçurumdan kurtarılmasının ardından yanına giderek durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Açıkgöz, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Cide, Genç, 3. Sayfa, Haber

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