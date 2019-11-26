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Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme dersleri başladı

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği bünyesinde, Sanatsal Çalışma Grubunun açmış olduğu "Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme" kursu eğitimleri başladı.

26.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:17Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme dersleri başladı

Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında verilen eğitimlerde, Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme ilk ders saatlerinde fotoğrafçılığa giriş, fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri ve fotoğraf makinelerini tanıma, fotoğraf makinesinin ekipmanları, fotoğraf makinelerinin temizliği ve bakımı gibi konular yer alıyor.

Halk Eğitim Sertifika onaylı, 243 saat sürecek olan kursta fotoğrafçılıkla ilgili bütün teorik ve pratik bilgiler kursiyerlere anlatılacak.

5 ay süresince kurs kapsamında eğitimlerin yanı sıra fotoğrafçılıkla ilgili sunumlar ve kursiyerlerin fotoğrafçılık alanında pratik kazanmaları için fotoğraf çekimleri de gerçekleşecek.

İlk dersin starttı ile birlikte kursiyerler, Türkiye'nin en büyük fotoğraf makinesi müzesini gezdiler. Kursiyerler, 2023 Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi'ni gezerek müzede yer alan tarihi fotoğraf makinelerini incelediler. Müzeyi gezen kursiyerler, fotoğraf makinelerinin tarihi serüvenini inceleme fırsatı buldular. Fotoğraf makinesi müzesinde yer alan fotoğraf makineleri hakkında bilgi sahibi edindiler.

Kursiyerlerden İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Nida Özdemir; "Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme dersleri ile güzel bir yolculuğa başladık. Fotoğrafçılık gerçekten güzel bir alan, bu yolculukta öncelikle fotoğraf makinelerini iyi tanımamız gerekiyor. Güzel ve iyi fotoğraflar çekmek için öğrendiğimiz konuları hayata geçireceğiz. Bu anlamda eğitim programları düzenleyen ve bizlere katkı sağlayan Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ediyoruz." dedi.


Kent Konseyi, Malatya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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