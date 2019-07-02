02.07.2019 19:06
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Fotoğraf çekmek için canlarını böyle tehlikeye attılar

Fotoğraf çekmek için canlarını böyle tehlikeye attılarSİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı Kaletül Üstad tepesindeki tehlikeli alanda vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çektiriyor.

Fotoğraf çekmek için canlarını böyle tehlikeye attılar
SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı Kaletül Üstad tepesindeki tehlikeli alanda vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çektiriyor.
Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Tillo ilçesine 3 kilometre uzakta bulunan bin 300 rakımlı Kaletül Üstad tepesi, bölgeye gelen vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Yasaklara rağmen alana gelen vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak riskli bölgeye geçmeye devam ediyor. Fotoğraf çektirmek için tehlikeli alanlara geçen vatandaşların ölüme meydan okuyarak fotoğraf çektirme aşkı, başka bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan bölüme geçen vatandaşlar, bin 300 metre yükseklikte canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çekmek için canlarını böyle tehlikeye attılar
Kaynak: İHA
Siirt, Tillo, 3. Sayfa

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