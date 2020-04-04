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Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde fotoğraf çekinmek için kayalıklara çıkan şahıs, 18 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı.

04.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:40
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Kayseri 'nin Talas ilçesinde fotoğraf çekinmek için kayalıklara çıkan şahıs, 18 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Şahıs düştüğü uçurumdan ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan Derevenk Vadisi'nde meydana gelen olayda Yunus Vicdanlıer (30) fotoğraf çekinmek için kayalıklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Yunus Vicdanlıer, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay anında Vicdanlıer'in bir yakını, "Fotoğraf çektirmek için kayalıklara geldik. Yunus'un altındaki kaya parçası kopunca aşağı yuvarlandı. Sağlık ekiplerimiz gelip kurtardılar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Ekipler yaralanan Yunus Vicdanlıer'i mahsur kaldığı yerden iniş istasyonu kurarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Vicdanlıer tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Talas, 3. Sayfa
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