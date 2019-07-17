17.07.2019 18:37
Haberler» Güncel» Haber

Fotoğraf ek//Fatih'te iş yeri yangını

Fotoğraf ek//Fatih

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
21:22   ABD'den Erbil saldırısına kınama
21:21   Manisa'da aynı bölgede iki ayrı kaza: 7 yaralı
21:21   "Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur"
21:20   "İslam dünyasındaki sorunlar diyalog ve istişareyle çözülmeli"
21:19   Kahramanmaraş'taki "Milli İrade Meydanı" genişletiliyor
21:18   Afyonkarahisar-İzmir karayolunda biriken su uzun araç kuyrukları oluşturdu
21:18   Didim'de denize giren kişi boğuldu