Haberler» Güncel» Haber

Fotoğraf//FSM Köprüsü trafiğe açıldı

28.07.2019 18:35 Fotoğraf//FSM Köprüsü trafiğe açıldı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:10   Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı
02:58   Bolu - Eski polis kendini astı
02:55   Sivas - Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı
02:46   DHA YURT BÜLTENİ - 18
02:25   Eski polis kendini astı
02:20   Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı
02:14   Tekirdağ plajları doldu