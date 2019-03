Fotoğraf Makinesinden Silinen Fotoğraflar Nasıl Kurtarılır?

Kaynak: Teknotalk.com

SD KARTLARDAKİ FOTOĞRAF VE VİDEOLARI KAYBETMEMENİZ İÇİN 7 ÖNERİ

Telefon ve kameralarda depolama cihazı olarak kullanılan SD kartlar, maalesef pek çok sorundan dolayı kolayca hasar görebiliyor. SD kartlardaki fotoğraf veya videolara erişememe vakalarının oldukça sık yaşandığını belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, fotoğraf makinelerinde ve telefonlarda kullanılan SD kartlardaki veri kayıplarına karşı uyarıyor.

Günümüzde fotoğraf ve videolar artık çoğunlukla dijital ortamda tutuluyor. Sayısız fotoğraf ile videoyu telefon ve kamera gibi cihazlarda barındırmak isteyen kullanıcılar, hafıza yetersizliği nedeniyle SD kart gibi ek depolama ürünlerine yöneliyor. Ancak günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan SD kartlar, pek çok dosya kaybı vakasına konu olmalarıyla da biliniyor.

Kazayla silinmesi, fotoğraf veya video taşıma sürecinde hata olması, dosyaların üzerine verilerin yazılması, yangın ve sıvı teması gibi nedenlerle fiziksel zarar oluşması, depolama sürecinde aksaklık yaşanması gibi sebeplerle SD kartlarda sık sık veri kaybı yaşanabildiğini dile getiren Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, fotoğraf makinelerinde ve telefonlarda kullanılan SD kartlarda meydana gelebilecek veri kayıplarına karşı uyararak 7 öneride bulunuyor.

Bilgisayarınıza gerekli yedeklemeleri zamanında yapıp bir arşiv oluşturmazsanız ani bir kayıpta çok uğraşmanız gerekecektir. Bu nedenle düzenli zaman aralıklarında ya da her yeni önemli fotoğraf ya da video çekiminin ardından mutlaka yedekleme yapın.

Günümüzde pek çok vaka, fotoğraf veya videoları başka bir lokasyona taşırken yapılan dikkatsizliklerden kaynaklanıyor. Fotoğraf ve videoları bir cihaz ya da konumdan diğerine taşırken her adımda çok dikkatli olun.

SD kartlarda bulunan fotoğraf ve videolarınıza ulaşamadığınız anda kartı hemen cihazdan çıkartın. Sorunu fark ettikten sonra kartı bilinçsizce düzeltmeye çalışmak ya da o an hala ulaşabildiğiniz dosyalar nedeniyle; kullanmaya devam etmek hasarı artırarak dosyaları kurtarma ihtimalinizi düşürecektir.

SD karttan bilgisayara veri transferi sırasında kartın bağlantısını bir anda kesmek, veri kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle tüm fotoğraf ve videoların transferi bitene kadar bekleyin ve işleminiz tamamen bittiğinde kartı güvenle kaldır seçeneğine tıklayarak bağlantıyı kesin.

Dosya kaybına son zamanlarda indirdiğiniz sorunlu bir uygulamadaki olası donanım hataları da yol açmış olabilir. Son zamanlarda indirdiğiniz uygulamaları gözden geçirin ve riskli olduğunu düşündüğünüz bir uygulama varsa silerek yeniden erişmeyi deneyin.

Birden fazla yedek almanız her zaman daha güvenilirdir. Özellikle en önemli fotoğraf ile videolarınızın yedeğini birden fazla konumda bulundurarak dosya kaybı anında diğer yedeğe ulaşma ve dosyalarınızı veri kazanma şansınızı elinizde tutun.

Fotoğraf ve videolarınızın kaybı durumunda başınıza gelebilecek en kötü şey, dosyaların üzerine veri yazılmasıdır. Kullanıcıların kendi kendine karta format atarak sorunu düzeltmeye çalışmasının çoğunlukla durumu daha kötü hale getirdiğini belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, SD kartlarına yönelik veri ve dosya kaybı yaşayan kullanıcıların mutlaka profesyonel bir veri kurtarma merkezine başvurması gerektiğini vurguluyor.