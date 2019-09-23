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Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

KONYA'da, yerli ve yabancı 200 fotoğrafçının katılımıyla düzenlenen fotoğraf etkinliğinde Beyşehir Gölü'nde gün batımı fotoğraflandı.

23.09.2019 13:54Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı
– KONYA'da, yerli ve yabancı 200 fotoğrafçının katılımıyla düzenlenen fotoğraf etkinliğinde Beyşehir Gölü'nde gün batımı fotoğraflandı.
Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'Sille Sanat Sarayı 8'inci Üyeler Buluşması'nda İran, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerden katılımcıların olduğu 200 fotoğrafçı bir araya geldi. Fotoğraf tutkunları, Beyşehir Gölü'nde, gün batımı ile ortaya çıkan alacalı renkleri ve göldeki balıkçıları fotoğrafladı. 7 farklı rengin oluştuğu gün batımında kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.


- Konya

Beyşehir, Konya, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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