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Fotoğraf sanatçılarından köy okullarına kitap yardımı

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından köy okullarına kitap yardımında bulunuldu.

27.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:02 Fotoğraf sanatçılarından köy okullarına kitap yardımı
Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından köy okullarına kitap yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Murat Anıl, kentte başlatılan "Bir kitap bir çocuk, bir çocuk bir umut" kampanyasıyla toplanan yaklaşık 1000 kitabın öğrencilere dağıtıldığını belirtti.

Köy okullarındaki kütüphaneleri zenginleştirmek istediklerini ifade eden Anıl, "Kampanyamız sayesinde halkımızın evlerinde kullanmadığı kitaplar, ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklarımıza ulaşarak değerlendirilmiş oluyor. Öğrencilerimizin sevinçleriyle mutlu oluyoruz. Halkımızın ve kursiyerlerimizin kampanyamıza göstermiş olduğu duyarlılıktan ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Murat Anıl, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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