Fotoğraf Sanatçısı Beşli, Kars'ı Sanat Gelerisinde Tanıtacak

27 Kasım 2018 Salı 15:07



27 Kasım 2018 Salı 15:07

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlere, serhat şehri Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 36 adet fotoğrafın yer aldığı sanat galerisi oluşturdu.Kars'ın tanıtımına çektiği fotoğraflarla katkı koyan Fotoğrafçı Özgen Beşli, kendisine ait atölyenin altını fotoğraf galerisi yaptı. Kendi çektiği bir birinden güzel 36 adet fotoğrafın yer aldığı sanat galerisi, kente gelen yerli ve yabancı turistlere de kapılarını açtı.Özgen Beşli, "Amacım, memleketimin güzelliklerini herkes görsün, insanlar Kars'ın nadide özelliklerini buluşturan bir şemsiyenin altında bir araya gelsin, kaynaşsın. Gittikçe popüler hale gelen Kars turizmine katkım olsun ve böylece yıllardır fark edilmeyen, üstü örtülen olağanüstü güzellikler herkesçe bilinsin" dedi.Beşli, "Ben hobi olarak çıktığım bu yolun sadece kendi yolum olarak kalmasının bencillik olduğunu düşünüyorum, bu sebeple de oluşturduğum sanat galerisinde Kars'a gelen misafirlerimizi ağırlayacak ve onlara çekmiş olduğum Kars fotoğraflarımdan oluşan sunumları izleyebilmeleri için fırsat sunacağım. Sanat galerimiz pazar hariç haftanın 6 günü gezilip görülmek üzere meraklılarını bekliyor. Aynı zamanda sunum ve söyleşi yapmak isteyenlerce ücretsiz olarak kullanıma açık olacak" diye konuştu.Kendisini gönüllü turizm elçisi olarak ifade eden Özgen Beşli, kendi objektifinden fotoğrafları konuşturarak misafirlerine adeta bir Kars şöleni yaşatacak. Sanat galerisi olarak tasarlanan mekan, aynı zamanda sunum salonu olarak da hizmet verecek. İçerisinde yer alan projeksiyon cihazı, perdesi ve bilgisayar donanımıyla, sunum ve söyleşi yapmak isteyenlerin hiç bir ücret ödemeden faydalanabilecek. - KARS