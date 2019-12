Fotoğraf sanatçısı Kazım Zaim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fotoğraf sanatçısı Kazım Zaim, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşamını sürdüren Zaim (72), fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi aldı.Zaim, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın Iğdır'da çektiği "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.Kazım Zaim, fotoğraflarda muhabirlerin büyük emeği olduğunu söyledi.Fotoğrafta duygunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Zaim, "Eğer duygu yoksa soğuk fotoğraf olur. Onun için benim ilk tercihim duygudur. Ben duygu tarafında sanat tarafına bakmam, anlam tarafına bakarım. Dolayısıyla futbolcuların verdiği asker selamı bana kalırsa bizim varlığımıza karşı gelenlere verilen en iyi cevaptır, tarihe not düşen bir fotoğraftır. Unutmayalım ki bütün dünya bize karşı. Burada da bir karşı duruş fotoğrafı var." dedi.Yaşam kategorisinde oy verdiği fotoğrafı değerlendiren Zaim, "Okula giden iki kız çocuğu fotoğrafına dikkat edin. Burada iki kız çocuğu var. Her şeye rağmen karda, yolda gidiyorlar. Çocuklar bizim yarınımızdır ve bu çocuklar yarınımız için o karda kışta gidiyorlar. Onları da aileleriyle birlikte ayrıca canı gönülden kutluyorum. O da duygusal bir fotoğraf olduğu için oyumu verdim." diye konuştu.Haber kategorisinde Yavuz gemisiyle birlikte kadrajda yer alan Seyit Onbaşı heykelindeki anlama değinen Zaim, "Seyit onbaşı fotoğrafı, çok duygulu ve anlamsal bir fotoğraf. 'Biz denizlerimizi bizden çalmaya kalkanlara kendimizi her şartta nasıl müdafaa ettiysek fotoğraftaki onbaşının yaptığı gibi yine müdahale ederiz' der gibi… Hem politik hem duygusal hem milli bir fotoğraf." yorumunda bulundu.