Haberler » Güncel » Haber

Fotoğrafçı bulamayan Hong Honglu çiftten ilginç çözüm

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyarete gelen Hong Hong'lu çift fotoğrafçı bulamayınca gelin damat fotoğraflarını kendi çekti.

05.10.2019 13:59Fotoğrafçı bulamayan Hong Honglu çiftten ilginç çözüm
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ziyarete gelen Hong Hong'lu çift fotoğrafçı bulamayınca gelin damat fotoğraflarını kendi çekti.

Hong Hong'tan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerini ziyarete gelen gelin damat bölgede fotoğraf çekimleri yaptırmak için fotoğrafçı bulamayınca çareyi kendi gelin damat fotoğraflarını çekmekte buldu. Göreme açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden Hong Hong'lu çift burada kendilerinin gelin damat fotoğraflarını çekti. Damat tarafından hazırlanan fotoğraf makinesinde damat önce gelinin fotoğraflarını çekerken ardından ise fotoğraf makinesini ayarlayarak kendilerinin bu eşsiz güzelliklerde ki gelin damat fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirdi.

Göreme Açık Hava Müzesi'nde kendi gelin damat fotoğraflarını çeken genç çifti gören ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekti. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:59 Bost show tuzla fuarı kapılarını açtı
16:58 Köy yollarında asfalt çalışması
16:58 Türk-Moğol ilişkileri İKÇÜ'de tartışıldı
16:58 Kılıçdaroğlu: Biz bu milletin vicdanına, ferasetine güveniyoruz
16:58 Sünnet düğünündeki 3 dansöz için gözaltı kararı (2)
16:57 Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi (2)
16:57 Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor