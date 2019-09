Fotoğrafçı Nikos Economopoulos, Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyor

Sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos, Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası misafir programı olan "Boğaziçi Chronicles" kapsamında düzenlenecek atölye çalışmasıyla katılımcılara deneyimlerini aktaracak.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Magnum Fotoğraf Ajansı fotoğrafçılarından, ünlü sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos, 20-30 Ekim tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Tekfen Holding desteğiyle, "Boğaziçi Chronicles" programı kapsamında bir fotoğraf atölyesi düzenleyecek.

Economopoulos, ilk buluşmada, atölyeden kişiye özel maksimum verimi sağlamak amacıyla katılımcıların fotoğraf portfolyolarını gözden geçirerek tavsiyelerde bulunacak. Şehri keşifleri esnasında ilgilendikleri kareleri çekmeleri beklenen katılımcılar, atölye esnasında her gün saat 12.00-15.00 arası bir araya gelip çektikleri şehir fotoğraflarının arasından en iyi fotoğraflarını seçecekler.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan atölyeye katılmak için adayların, 25 Eylül saat 17: 00'ye kadar başvuru formunu doldurması ve en iyi 20 fotoğraflarından oluşan portfolyolarını "bogazicichronicles@boun.edu.tr" adresine göndermeleri gerekiyor.

Atölyeye katılmaya hak kazananlar 10 Ekim'de ilan edilecek

Nikos Economopoulos tarafından yapılan değerlendirme sonucunda atölyeye katılmaya hak kazananlar 10 Ekim 2019'da ilan edilecek.

Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası misafir programı olan Boğaziçi Chronicles, bugüne kadar akademisyen ve yazar Susan Buck-Morss, yapımcı ve fotoğrafçı Akram Zaatari, besteci Juliana Hodkinson, edebiyat kuramcısı Michael Hardt, yazar Amitav Ghosh, yazar Alberto Manguel, aktivist ikilisi The Yes Men, antropolog Michael Taussig, gazeteci ve yönetmen Jocelyne Saab ile oyuncu ve yazar Sevgi Özdamar gibi kültür sanat insanlarını konuk etmişti.

Kaynak: AA