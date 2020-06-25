Fotoğrafçılar sertifikalarına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Temel Fotoğrafçılık Atölyesi'ne katılıp, teorik ve uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

Fotoğrafçılar sertifikalarına kavuştu
25.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:04
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Temel Fotoğrafçılık Atölyesi'ne katılıp, teorik ve uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

Alt ve üst yapı yatırımlarıyla kenti geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği farklı etkinliklerle vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına da renk katıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğinde düzenlenen 'Temel Fotoğrafçılık Atölyesi' projesi tamamlandı. Başvuruların online olarak alındığı atölyede, 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren dört hafta boyunca her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri 19: 00-21: 00 saatleri arasında Görükle Gençlik Merkezi'nde katılımcılara temel fotoğrafçılık eğitimleri verildi. Fotoğraf makinesi ayarları, ışık, aydınlatma, objektifler, diyafram, enstantane gibi teknik konuların yanında analog fotoğraftan başlayıp dijital fotoğrafa kadar fotoğrafın tarihi ve fotoğrafta kompozisyon eğitimi alan kursiyerler, uygulamalı eğitimi ise Kültürpark'ta tamamladı.

Korona virüs salgını yüzünden ertelenen sertifika töreni ise yeni normalleşme sürecinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız ve BUFSAD Başkanı Serpil Savaş'ın katılımıyla yapıldı. Kursiyerler Temel Fotoğrafçılık Atölyesi Sertifikalarına kavuşurken, törene katılamayanların sertifikaları da adreslerine ulaştırılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Bursa, Güncel, Haber

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