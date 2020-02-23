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Fotoğrafçılardan "Kahramanmaraş'ta sonbahar" konulu sergi

Kahramanmaraşlı fotoğrafçılar tarafından çekilen "Kahramanmaraş'ta Sonbahar" konulu fotoğraflar sergilendi.

23.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:54Fotoğrafçılardan
Kahramanmaraşlı fotoğrafçılar tarafından çekilen "Kahramanmaraş'ta Sonbahar" konulu fotoğraflar sergilendi.
Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Topluluğu (KAMFOD), son iki ay içerisinde çektiği 20 fotoğrafı bir alışveriş merkezinde sergiledi.
Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı da sergiyi gezdi.
Topluluk lideri Baki Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 3 sergi açtıklarını belirterek, "4 defa da gezi düzenledik. Bugünki sergimiz ise sonbahar konulu dördüncü sergimiz. Bundan sonra daha güçlü ve daha kaliteli sergiler planlıyoruz. İnsanların sanata daha çok ilgi duymalarını bekliyoruz." dedi.
Kahramanmaraş'ın en büyük sergisini açmayı hedeflediklerini belirten Özdoğan, "Çok yakında bin fotoğraflık bir sergi açma planımız var. Turizm Haftası'nda bir sergi düzenleyeceğiz. Mayıs ayında ise Diyarbakır'da, Kahramanmaraş konulu bir sergi planlıyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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