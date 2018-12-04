"Fotoğrafın De Hali" Sergisi Caddebostan Kültür Merkezi'nde

Fotoğraf sanatını seven ve bu konuda eğitimler alan engelli bireylerin çabalarını değerlendirmek ve farkındalık yaratmak için başlatılan proje Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında yarışmaya katılan ve ödüle layık görülmüş eserler Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir karma sergide sanatseverleri bekliyor.

Farklı gelişen bireylerin çevre algısı ve çevre duyarlılığının fotoğraflara yansıtıldığı sergi engelli bireylerin çevre temalı fotoğraflarından oluşuyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından onaylı yarışmanın sergisi 10 Aralık'a kadar Caddebostan Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.