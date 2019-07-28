Fotoğrafıyla olay olan Manuş Baba'dan askerlik itirafı
Fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturan Manuş Baba'dan askerlik itirafı geldi. Manuş Baba, "O fotoğrafa ben de çok güldüm" dedi.28.07.2019 13:23
Son zamanların sevilen şarkıcılarından olan Manuş Baba'dan askerlik fotoğrafı hakkında samimi bir itiraf geldi.
SAHNELERE DÖNDÜ
Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Manuş Baba geçtiğimiz ay 21 günlük vatani görevini tamamlayıp dönmüştü.Tekirdağ'da askerlik yapıp tezkeresini alarak geri dönen Manuş Baba, sahnelere de geri döndü. Manuş Baba, Edremit Altınoluk'ta konser verdi.
ASKERLİKTE TANINMAZ HALE GELMİŞTİ
Manuş Baba lakaplı Mustafa Özkan'ın askerlik fotoğrafı, sosyal medyayı sallamış ve birçok kişi askerlik halini konuşmuştu. Altınoluk'taki konserinde bu konuya değinen Manuş Baba'dan samimi bir itiraf geldi.
"BEN DE ÇOK GÜLDÜM"
Askerdeki fotoğrafına kendisinin de çok güldüğünü söyleyen ünlü müzisyen, "Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim" diyerek kendisini dinlemeye gelenleri kahkahaya boğdu.
Altınoluk, Magazin
YORUMLAR (4)
KIZGIN: Şu adam sade bir vatandaş olsa kimse yüzüne bakmaz şarkıcı olunca değere biniyorlar çok komik . . .
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BRÜTÜS: Adam evrim geçirmiş.
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METİN: Askerlikte bi İnsana bu Kadarmı yakışmaz
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BU SAKALLA GİDİLMEZ: Eee boşa demiyorlar sakal erkeğin makyajıdır diye. Yüzümüz ne kadar az görünürse o kadar yakışıklıyız. Ben mesela karanlıkta çok yakışıklıyım.
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