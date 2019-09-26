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Fotoğraflar// İstanbul'da deprem
26.09.2019 14:42
Güncel
Kaynak: DHA
Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı
AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz
Kandilli'den açıklama: Son 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı
İstanbul'daki depremde Bakırköy Adliyesi'nin duvarları çatladı
Aleyna Tilki deprem sonrası çığlık attığı anların videosunu paylaştı
Fatih Portakal'dan depremle ilgili tartışma yaratacak iddia: Uzmanlara izin verilmiyor
Deprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Deprem öncesi alınması gereken önlemler neler?
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