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Fotoğraflar // İstanbul'da deprem

26.09.2019 15:32Fotoğraflar // İstanbul'da deprem


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Kaynak: DHA

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