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Fotoğraflar // İstanbul'da deprem
26.09.2019 15:32
Güncel
Kaynak: DHA
Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik
İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberlerini televizyondan takip etti
Deprem anında vatandaşın başına tuğla düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok
AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin
Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 28 artçı sarsıntı yaşandı
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