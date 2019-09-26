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Fotoğraflar// İstanbul'da deprem
26.09.2019 16:36
Güncel
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yeni deprem olacak iddialarına yanıt: Bununla ilgili her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur
Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı
Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı
Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada
İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı
AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz
Kandilli'den açıklama: Son 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı
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"Bununla ilgili kim ne söylüyorsa, altı boştur"
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