Haberler » Güncel » Haber

Fotoğraflar // Telefon bağımlılığı

21.09.2019 15:23Fotoğraflar // Telefon bağımlılığı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 Erzurum'da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi
16:18 Gaziantep'te hareketli yaşam için pedal çevirdiler
16:18 Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
16:17 TİKA'nın Kırgızistan'a desteği sürüyor
16:16 Anamur'da aşure ikramı
16:16 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
16:16 Erdoğan:  abd ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok