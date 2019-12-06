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'Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' sergisi yapıldı

Adıyaman Belediyesi ile AFYOL tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisinde, Adıyaman'ın tarihi yapıları, kültürel öğeleri ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.

06.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:44'Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' sergisi yapıldı
Belediyesi ile AFYOL tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisinde, Adıyaman'ın tarihi yapıları, kültürel öğeleri ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisiyle, yine Adıyaman'ın bilinmeyen ya da az bilinen güzellikleri, farklı bakış açılarıyla meraklılarına sunuluyor. 12 fotoğraf sanatçısı tarafından tamamı Adıyaman sınırları içerisinde çekilen 50 eserin sergilendiği sergi, 9 Aralık tarihine kadar Keleş Konağı'nda sergilenecek.

Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve STK temsilcileri tarafından açılışı yapılan sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sergiyi gezen vatandaşlar, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin ilin tanıtımına önem arz ettiği belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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