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Fotoğraflarla Aliağa nostaljisi

Aliağa Kent Kitaplığı'nın yeni eseri 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yayın hazırlıkları devam ederken, eserin içeriğinde kullanılan nostaljik fotoğraflar da Aliağa kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı.

16.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:16Fotoğraflarla Aliağa nostaljisi
Kent Kitaplığı'nın yeni eseri 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yayın hazırlıkları devam ederken, eserin içeriğinde kullanılan nostaljik fotoğraflar da Aliağa kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı.

Aliağa Belediyesi, Aliağa halkının destekleriyle toplanan ve yakın bir zamanda basımı gerçekleştirilecek olan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' adlı eserin içeriğinde kullanılan Aliağa'nın eski fotoğraflarını tüm Aliağa halkı ile paylaşma kararı aldı. Aliağa'nın 1900'lü yıllardaki caddelerine, sokaklarına, meydanlarına, dönemin tanınmış simalarına, resmi kurum ve kuruluşlarına ait nostaljik fotoğraflar Aliağa Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden periyodik olarak paylaşılmaya başlandı.

Paylaşılmaya başlandığı ilk günden itibaren Aliağalı vatandaşlar tarafından ilgi gören Aliağa'nın nostaljik fotoğrafları aynı zamanda Aliağa'nın küçük bir köyden dev bir sanayi kentine dönüşümünü de belgeliyor. Aliağa'nın geçmişine ışık tutan, anılarla dolu nostaljik fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşılmakla da kalmayacak. Aliağa Belediyesi, nostaljik fotoğrafları takvim haline getirerek vatandaşlarına armağan edecek. - İZMİR

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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