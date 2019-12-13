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Fotoğraflarla bir direniş yılı: 2019'da insanlar neler için mücadele etti?

İklim değişikliği, insan hakları, kadına şiddet... İnsanların canları pahasına mücadele ettiği değerler. Euronews dünyanın farklı noktalarından insanların mücadelesini gözler önüne seren en çarpıcı kareleri sizler için derledi.

13.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:32Fotoğraflarla bir direniş yılı: 2019'da insanlar neler için mücadele etti?
2019 yılı birçok protestoya, sosyal harekete, grev ve karmaşaya sahne oldu. Protestocular canları pahasına şiddete, yolsuzluğa ve sosyal yardım kesintilerine karşı mücadele verdiler. Adalet ve iklim değişikliği hususunda direndiler. Protestolar çoğunlukla sivil itaatsizlik, polis ve göstericiler arasında çatışma, isyan ve yağma ile sonuçlandı. , dünyanın farklı köşelerinden 2019 yılında gerçekleşen en çarpıcı mücadelelerin yer aldığı kareleri sizler için derledi.

Rusya

Göstericiler Rusya'da özgür seçimler için mücadele etti. Protestocuların muhalefet partisi adaylarının belediye meclisi seçimlerinde yer almasını talep ettikleri gösterilerde Rus polisi Moskova'nın merkezinde binden fazla kişiyi tutukladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarına karşı yapılan gösterilere uygulanan bu baskıcı önlemler son zamanların en şiddetlisi olarak nitelendirildi.
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Kaynak: Euronews.com

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