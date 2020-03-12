Fotoğraflarla Türkiye-Yunanistan sınırında neler oluyor?
Fotoğraflarla Türkiye-Yunanistan sınırında neler oluyor? Avrupa'ya ulaşma umuduyla Yunanistan sınırına ulaşan göçmenlerin burada karşılaştıkları ve fotoğraf karelerine yansıyanlar
12.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:16
Türkiye 'nin Avrupa 'ya giden göçmenleri engellememe kararının ardından binlerce sığınmacı ve mülteci, Yunanistan 'a girmeye çalışıyor.
Göçmen sorunuyla mücadelede Brüksel'in yeterince destek olmadığından şikayet eden Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, sınırlarını büyük ölçüde kendi koruyor. Ancak son birkaç günde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gönderilen özel kuvvetler, 11 Mart'ta Türkiye - Yunanistan sınırına ulaştı.
Göçmen sorunuyla mücadelede Brüksel'in yeterince destek olmadığından şikayet eden Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, sınırlarını büyük ölçüde kendi koruyor. Ancak son birkaç günde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gönderilen özel kuvvetler, 11 Mart'ta Türkiye - Yunanistan sınırına ulaştı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya
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