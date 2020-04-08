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Fotoğraflarla Vuhan'da koronavirüs sonrası normale dönmeye başlayan hayat

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehri, yaklaşık 3 aylık karantinanın ardından 'dış dünyaya' açılıyor.

08.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:04

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehri, yaklaşık 3 aylık karantinanın ardından 'dış dünyaya' açılıyor. Kentin havalimanı, tren istayonları ve karayolları açılırken, bazı fabrikalarda da işbaşı yapıldı. Fotoğraflarla 11 milyon nüfuslu "mega kent" Vuhan ' da normale dönmeye başlayan yaşam...

Vuhan'ın karayolu bağlantılarının açılmasıyla birlikte, özel araçalarıyla kentten çıkmak isteyenler otoyol gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.





















Sadece cep telefonları için oluşturulan sağlık uygulamasında, sağlıklı olduğunu gösteren "yeşil kod"a sahip yolcuların seyahat etmesine izin veriliyor.

























Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır.

Fotoğraflarla Vuhan’da koronavirüs sonrası normale dönmeye başlayan hayat
BBC
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık

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- Fotoğraflarla Vuhan'da koronavirüs sonrası normale dönmeye başlayan hayat
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Haberler ›› Sağlık ››Fotoğraflarla Vuhan'da koronavirüs sonrası normale dönmeye başlayan hayat - Haberler
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