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(Fotoğraflarla yeniden) - İstanbul polisinden sikke operasyonu

İSTANBUL polisinin 3 ilçede yaptığı 5 ayrı operasyonda 912 adet sikke ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

09.08.2019 11:18 (Fotoğraflarla yeniden) - İstanbul polisinden sikke operasyonu
İSTANBUL  polisinin 3 ilçede yaptığı 5 ayrı operasyonda 912 adet  sikke ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenler, Şişli ilçelerinde yapılan 5 ayrı operasyonda Yunan, Helenistik  Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait 912  sikke,  imitasyon sikkeler ve sahte sikke basımında kullanılan balmumu kalıpları ele geçirdi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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