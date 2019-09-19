Haberler » Dünya » Haber

Fotoğraflarla Zürih polisinin başlattığı akım #TetrisChallenge

İsviçre'nin Zürih kentindeki emniyet güçleri tarafından başlatılan bir akım kısa sürede tüm dünyaya yayılarak viral oldu. Sosyal ağlar üzerinde #TetrisChallenge etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, güvenlik ve acil yardım birimlerinin günlük hayatlarına da açılan bir kapı oldu

19.09.2019 11:45Fotoğraflarla Zürih polisinin başlattığı akım #TetrisChallenge
İsviçre'nin Zürih kentindeki emniyet güçleri tarafından başlatılan bir akım kısa sürede tüm dünyaya yayılarak viral oldu. Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda #TetrisChallenge etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, güvenlik ve acil yardım birimlerinin günlük hayatlarına da kapı araladı.

Akım, 1 Eylül tarihinde İsviçre'nin Zürih kantonu polisi tarafından yapılan paylaşımla başladı. Facebook üzerinden "Trafik polisi arabası içinde ne olduğunu merak ediyorsanız işte cevabı." şeklinde bir açıklamayla yapılan paylaşımda, bir trafik polisi arabası ve içerisinde bulunan malzemelerin drone ile çekilmiş bir fotoğrafı konuldu.
Euronews.com'da Görüntüle

Instagram, İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
15:04 Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar
15:04 15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu -2
15:00 Pompeo'nun 'savaş nedeniydi' açıklamasına Zarif'ten cevap: Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı?
15:00 ABD ve Çin ticaret heyetleri yeniden müzakere masasında
14:45 11 Eylül polemiği: Trump Kongre üyesi Omar İlhan'ı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan video paylaştı
14:33 Trump yeni ulusal güvenlik danışmanı atadı
14:33 Pompeo: Suudilerin kendini savunma hakkı var