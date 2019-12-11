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Fotoğrafseverlerden Boluspor'a moral kahvaltısı

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un futbolcuları ve teknik heyeti ile yöneticilerine moral kahvaltısı verildi.

11.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:38Fotoğrafseverlerden Boluspor'a moral kahvaltısı
Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından TFF 1. Lig takımlarından 'un futbolcuları ve teknik heyeti ile yöneticilerine moral kahvaltısı verildi.
Derneğin Alpağutbey Mahallesi'nde bulunan sosyal tesisinde gerçekleşen etkinliğe, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ve idareciler ile teknik heyet ve futbolcular katıldı.
Neşeli geçen kahvaltının ardından, Sanat Cafe'yi gezen teknik heyet ve futbolcular, Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği'nde, "Temel Fotoğraf Eğitimi" gören zihinsel engelli çocuklar ile de hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, engelli çocuklara fotoğraf çekiminde modellik yaptı.

Boluspor, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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